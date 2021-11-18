​Сантуш: «Если не выйдем на чемпионат мира, я уйду»

Сборная Португалии не смогла получить прямой билет на чемпионат мира. В своей группе Криштиану Роналду и компания пропустили вперёд Сербию. Теперь португальцам предстоит выступить в стыковых играх весной.

«Если мы не выйдем на чемпионат мира, я уйду. Но не стоит об этом говорить, потому что этого не случится», - уверенно сказал Сантуш. Его слова приводит португальский Zero Zero со ссылкой на TVI.

В полуфинале стыковых игр сборная Португалии будет играть дома. Соперником команды Фернанду Сантуша могут стать такие команды: Турция, Австрия, Чехия, Украина, Северная Македония, Польша.