​Губерниев высказался по поводу слов Карпина о возможном уходе из сборной России

Пока нет твёрдой уверенности в том, что Валерий Карпин будет готовить сборную России к мартовским стыковым играм за право поехать на чемпионат мира. На днях Карпин давал интервью и сказал, что сейчас размышляет над своим будущим, допустив скорый уход из сборной.

По поводу слов Валерия Карпина о возможном уходе высказался известный комментатор Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, его тревожит то, как на слова Карпина отреагирует общественность и футболисты сборной. Комментатор считает, что Карпин зря допустил свой уход, ведь в тренере должна быть уверенность.

«Заявление Карпина покачнуло психологическое равновесие в команде. Теплота к тренеру, к сборной была даже после поражения. Но её стало чуточку меньше», - высказался Губерниев для «Спорт-Экспресса».