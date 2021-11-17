​Месси высказался после выхода сборной Аргентины на чемпионат мира

Сборная Аргентины завоевала билет на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт через год. Лионель Месси по этому случаю сделал публикацию на страничке в «Инстаграме».

«Я только что приземлился в Париже, испытывая огромную радость от того, что добился своей цели по выходу на чемпионат мира. Это, несомненно, вишенка на торте в этот особенный для сборной Аргентины год», - написал Месси.

Капитан сборной Аргентины поблагодарил фанатов за поддержку, а также отметил, что теперь намерен сосредоточиться на решении задач «ПСЖ».

«Хочу завершить 2022 календарный гол наилучшим образом», - написал аргентинец.