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Чемпионат мира по футболу 2022

​Месси высказался после выхода сборной Аргентины на чемпионат мира

17 Ноября 2021 • 22:49 Комментировать

Сборная Аргентины завоевала билет на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт через год. Лионель Месси по этому случаю сделал публикацию на страничке в «Инстаграме».

«Я только что приземлился в Париже, испытывая огромную радость от того, что добился своей цели по выходу на чемпионат мира. Это, несомненно, вишенка на торте в этот особенный для сборной Аргентины год», - написал Месси.

Капитан сборной Аргентины поблагодарил фанатов за поддержку, а также отметил, что теперь намерен сосредоточиться на решении задач «ПСЖ».

«Хочу завершить 2022 календарный гол наилучшим образом», - написал аргентинец.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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