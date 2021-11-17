Смородская считает, что самым удобным соперником в стыках для сборной России будет Северная Македония

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, какая из сборных, представленных в плей-офф раунде отбора к чемпионату мира, будет самой удобной для национальной команды России.

По мнению экс-чиновницы, самым лучшим вариантом станет Северная Македония, которая оставила позади в своей группе Румынию, Армению и Исландию. «Все зависит от настроя и от подготовки. Будет тяжело, но надо бороться: легких путей нет», - подметила Смородская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей квалификациb к мундиалю состоится уже 26-го ноября. Россия же обеспечила себе место в корзине сеянных команд.