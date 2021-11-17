​Тренер сборной Боливии может уйти в отставку из-за угроз

Главный тренер сборной Боливии Сесар Фариас подтвердил, что он раздумывает о возможном уходе с занимаемой должности. Причина заключается в угрозах, которые получает Фариас, а также члены его семьи.

Сесар Фариас занял тренерское кресло в сборной Боливии летом 2019 года. В 24 матчах под руководством этого тренера команда добилась 6 побед при 3 ничьих и 15 поражениях.

В последней игре сборная Боливии разгромила Уругвай со счётом 3:0. Команда Сесара Фариаса занимает восьмое место в турнирной таблице отбора на чемпионат мира в зоне КОНМЕБОЛ. Боливийцы претендуют на путёвку на мундиаль.