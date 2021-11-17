​На экипировке сборной Дании на чемпионате мира-2022 разместят лозунги

Сборная Дании пробилась на чемпионат мира и через год отправится в Катар. Учитывая обеспокоенность по поводу прав человека в этой стране датчане пошли на ряд инициатив, о которых сообщается на официальном сайте Датского футбольного союза.

Так, например, на экипировке сборной Дании вместо логотипов коммерческих партнёров будут размещаться лозунги в поддержку прав человека. Среди прочего, Датский футбольный союз будет комплексно проверять отели и другие места, которые будут предоставлять услуги команде, насчёт соблюдения в этих местах прав человека.

На чемпионате мира в России в 2018 году сборная Дании дошла до 1/8 финала.