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Чемпионат мира по футболу 2022

Советский футболист Дирявка: Сборная России боится играть в футбол, а у команды Украины такой проблемы нет

17 Ноября 2021 • 21:11 Комментировать (1)

Бывший советский футболист Сергей Дирявка сравнил выступления сборных России и Украины в отборе на чемпионат мира. Экс-игрок украинского происхождения заявил, что национальная команда «сине-желтых» выглядит убедительные, чем подопечные Валерия Карпина.

«Карпин сам говорил: «Как такое может быть? Хорошие футболисты и боятся играть в футбол?» А наши не боятся! В этом наше отличие от сборной России», - прокомментировал ситуацию Дирявка в интервью местному изданию FanDay. Также он отметил, что наставнику российского коллектива приходится нелегко, ссылаясь на его видение футбола, которое подразумевает под собой более уверенную игру.

Напомним, что обе сборные пробились в стыковые матчи квалификации, но будут разведены по разных группах при жеребьевке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Украины Сергей Дирявка
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Комментарии (1)
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Andi
17 Ноября 2021 в 22:08
Кто такой Дирявка почему дибилов не знаю?
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