Советский футболист Дирявка: Сборная России боится играть в футбол, а у команды Украины такой проблемы нет

Бывший советский футболист Сергей Дирявка сравнил выступления сборных России и Украины в отборе на чемпионат мира. Экс-игрок украинского происхождения заявил, что национальная команда «сине-желтых» выглядит убедительные, чем подопечные Валерия Карпина.

«Карпин сам говорил: «Как такое может быть? Хорошие футболисты и боятся играть в футбол?» А наши не боятся! В этом наше отличие от сборной России», - прокомментировал ситуацию Дирявка в интервью местному изданию FanDay. Также он отметил, что наставнику российского коллектива приходится нелегко, ссылаясь на его видение футбола, которое подразумевает под собой более уверенную игру.

Напомним, что обе сборные пробились в стыковые матчи квалификации, но будут разведены по разных группах при жеребьевке.