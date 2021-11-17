Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым оценил возможных соперников сборной России в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Самый оптимальный соперник для России - это, в любом случае, Северная Македония. Турцию тоже можно назвать оптимальным соперником. Чехия, на мой взгляд, не очень хороший вариант. Но лёгких игр не будет ни с кем. Конечно, сборная России попала в тяжёлую ситуацию. Польша и такие гранды, как Италия и Португалия сильнее классом, чем наша сборная. Польша была бы не лучшим вариантом, безусловно. Если Россия попадет на Польшу в первом туре, будет очень сложно.

Это футбол. Конечно, есть проходимые команды. Но есть и очень неудобные соперники. Радует, что мы находимся среди сеяных команд, то есть, сразу не попадём на Италию и Португалию. Интересно, что игры будут проходить в марте. Несмотря на то, что будут сборы, нужно, чтобы в чемпионате 3-4 тура сыграли. Игровая практика перед такими важными матчами очень нужна», - сказал Деменко.