​Валуев: «Хотел бы увидеть матч Россия – Украина, хотя у украинцев сборная сильнее»

Николай Валуев, который в настоящий момент является депутатом Госдумы, высказался по поводу жеребьёвки стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.

В процессе жеребьёвки сборные России и Украины будут разведены по разным путям. Валуев считает такой подход неправильным, учитывая то, что в теории на решающих стадиях команды могут пересечься друг с другом.

По словам Валуева, он хотел бы увидеть матч сборных России и Украины. При этом экс-чемпион мира по боксу считает, что украинская команда на сегодняшний день сильнее.

«Сборная Украины - сильная команда, сильнее нас на данный момент. Как минимум по составу они выглядят намного лучше», - слова Валуева на своих страницах приводит sport24.