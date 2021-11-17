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Чемпионат мира по футболу 2022

​Валуев: «Хотел бы увидеть матч Россия – Украина, хотя у украинцев сборная сильнее»

17 Ноября 2021 • 20:48 Комментировать

Николай Валуев, который в настоящий момент является депутатом Госдумы, высказался по поводу жеребьёвки стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.

В процессе жеребьёвки сборные России и Украины будут разведены по разным путям. Валуев считает такой подход неправильным, учитывая то, что в теории на решающих стадиях команды могут пересечься друг с другом.

По словам Валуева, он хотел бы увидеть матч сборных России и Украины. При этом экс-чемпион мира по боксу считает, что украинская команда на сегодняшний день сильнее.

«Сборная Украины - сильная команда, сильнее нас на данный момент. Как минимум по составу они выглядят намного лучше», - слова Валуева на своих страницах приводит sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Украины Николай Валуев
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