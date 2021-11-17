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Чемпионат мира по футболу 2022

Рай или ад для сборной России: Кого мы можем пройти, а кто нас отправит домой в стыках

17 Ноября 2021 • 20:33 Комментировать

Завершилась групповая часть отбора к чемпионату мира. К сожалению, сборная России не смогла через него пробиться на мундиаль и теперь готовится к стыковым поединкам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о возможных соперниках.

Сборная России, заняла второе место и скоро узнает соперников по стыковым матчам. Как известно, в них примут участие 12 команд. Они будут разбиты на три четвёрки. В каждой из них состоятся сначала полуфиналы из одного поединка, а затем финалы. Победители решающих матчей и отправятся в Катар.

Во время жеребьёвки команды будут разделены на сеяных и несеяных. В число первых попали шесть лучших команд из числа тех, которые заняли вторые места. Несеяными будут ещё четыре сборные, ставшие вторыми, а также два сильнейших по рейтингу коллектива, которые выиграли группы в Лиге наций, но заняли третьи места в отборочных группах и ниже. Стоит отметить, что сеяные команды первые матчи проведут дома.

Хорошая новость заключается в том, что сборная России попала в число сеяных. Это нас спасёт от встреч с Португалией и Италией уже на стадии полуфиналов.

Если взглянуть на вторую шестёрку, то надо сразу уточнить, что потенциальных соперников у нас только пять. Россию и Украину УЕФА разводит. Из оставшихся команд самым страшным соперником выглядит Польша. Эта сборная обладает сильным составом и характером, так что даже домашние трибуны могут и не помочь нам. Лучшим вариантом, пожалуй, выглядит сборная Северной Македонии. Эта балканская команда в последние годы набрала силы, но всё же должна быть нам по зубам.

Остальные три соперника примерно равны по силам. Турция, Австрия и Чехия – сильные команды, которые могут создать серьёзные проблемы. С другой стороны, прямо бояться их едва ли стоит, играть и побеждать можно. Опять же вспомним про домашний стадион.

Если мы выйдем в финал, то соперником может стать и кто-то из числа сеяных. Место проведения решающего матча определит жеребьёвка. Вне зависимости от того, где состоится встреча, точно не хочется встретиться с Португалией и Италией. Будем честны, шансов против этих сборных у нас нет.

Откровенно говоря, пугает и Швеция. Скандинавы сильны, и мы в последние годы это на себе ощутили. Шведы в качестве соперника лучше двух последних чемпионов Европы, но всё же будут фаворитами.

Из числа сеяных, кажется, что нам удобнее британские сборные – Шотландия или Уэльс. С ними особенно сложно будет играть в гостях, но даже там шансы будут.

Жеребьёвка состоится 26 ноября, а сами стыковые матчи – в марте. Время подготовиться к любому сопернику у нас есть.

Андрей Центров

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Сборная России
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