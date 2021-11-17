Канчельскис считает, что каждая сборная может обыграть Россию в стыковых матчах

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал шансы национальной команды страны пройти раунд плей-офф отбора и попасть в конечном итоге на чемпионат мира. Эксперт считает, что подопечных Валерия Карпина нельзя считать фаворитами на проход.

«Как по мне, для нас каждый соперник в стыках неудобен и может нас обыграть. Мы не с позиции силы выступаем», - отреагировал Канчельскис на вопрос касательно возможного удобного соперника в интервью для Sport24.

По его словам, у команды России появится шанс, если футболисты подойдут к играм в оптимальной физической форме. Также специалист призвал не критиковать главного тренера коллектива, ссылаясь на выполнение им поставленной задачи: «Первое место в группе было бы аномалией».