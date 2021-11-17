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​В сборной России нет заражённых коронавирусом – ранее COVID-19 был выявлен у игрока Хорватии

17 Ноября 2021 • 18:28 Комментировать

Защитник Йосип Станишич сдал положительный тест на COVID-19. 21-летний футболист отыграл за сборную Хорватии четыре минуты после выхода на замену в матче против России. Потенциально он мог заразить других игроков, которые находились на поле. Впрочем, в сборной России заражённых выявлено не было. В РФС рассказали ТАСС о том, что все футболисты команды Валерия Карпина сдали отрицательные результаты тестов.

Напомним, что сборная Хорватии обыграла Россию на своём поле со счётом 1:0. Хорваты получили путёвку на чемпионат мира, а россияне поборются за билет в плей-офф в конце марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Йосип Станишич
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