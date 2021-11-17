​Депай – лучший бомбардир европейских сборных в 2021 году

Нападающий сборной Голландии Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром европейских сборных в 2021 году. Соответствующую статистику приводит Gracenote Live на своей страничке в «Твиттере».

В 2021 году Мемфис Депай забил за сборную Голландии 17 голов. На втором месте идёт Гарри Кейн, который отличился за национальную команду Англии 16 раз. Тройку замыкает звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с 13 голами.

Четвёртое место разделили форварды сборной Польши и Бельгии – Роберт Левандовски и Ромелу Лукаку отличились по 11 раз.

В 2021 году европейские сборные больше играть не будут.