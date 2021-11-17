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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная Украины не проигрывает в отборах больше четырёх лет

17 Ноября 2021 • 16:23 Комментировать

Сборная Украины завершила основную часть отбора на чемпионат мира без единого поражения. Теперь команда Александра Петракова будет готовиться к стыковым играм, которые пройдут в конце марта.

Если брать отборы на чемпионаты Европы и мира, то сборная Украины в последний раз проигрывала в октябре 2017 года – Хорватии со счётом 0:2. С тех пор «жёлто-синие» преодолели без поражений отбор на Евро-2020 (6 побед, 2 ничьи) и теперь отбор на чемпионат мира-2022 (2 победы, 6 ничьих).

В серию из 16 игр без поражений сборной Украины в отборах входят матчи против Португалии (победа и ничья) и Франции (две ничьи).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины
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