​Сборная Украины не проигрывает в отборах больше четырёх лет

Сборная Украины завершила основную часть отбора на чемпионат мира без единого поражения. Теперь команда Александра Петракова будет готовиться к стыковым играм, которые пройдут в конце марта.

Если брать отборы на чемпионаты Европы и мира, то сборная Украины в последний раз проигрывала в октябре 2017 года – Хорватии со счётом 0:2. С тех пор «жёлто-синие» преодолели без поражений отбор на Евро-2020 (6 побед, 2 ничьи) и теперь отбор на чемпионат мира-2022 (2 победы, 6 ничьих).

В серию из 16 игр без поражений сборной Украины в отборах входят матчи против Португалии (победа и ничья) и Франции (две ничьи).