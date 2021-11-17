​Гаджиев: «Если Карпин чувствует неуверенность, ему лучше уйти из сборной России»

Известный тренер Гаджи Гаджиев дал комментарий по поводу слов Валерия Карпина. Несколько дней назад тренер сборной России допустил свой уход с занимаемой должности ещё до стыковых игр.

Гаджиев сказал «РИА Новости», что, на его взгляд, Карпину удалось сделать многое даже в условиях сжатых сроков работы с командой. По мнению Гаджиева, Карпин должен продолжить работу со сборной, но решение должен принимать он сам.

«Насильно мил не будешь. Если ему вся эта ситуация не по душе, если Валерий Георгиевич чувствует неуверенность. Когда нет верного настроя и мотивации, то, наверное, лучше уходить», - считает Гаджиев.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела семь матчей. В них было одержано пять побед при одной ничьей и одном поражении. Разница голов – 13:2.