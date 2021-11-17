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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин совершил в сборной только одну ошибку, но она может стоить выхода на чемпионат мира

17 Ноября 2021 • 14:49 Комментировать

Сборная России не сумела пробиться напрямую на чемпионат мира в Катар. Не хватило буквально нескольких минут. Теперь подопечным Валерия Карпина придётся играть в стыковых матчах. Но будет ли именно Карпин возглавлять команду? Кажется, в этом и кроется главная проблема национальной сборной.

В Карпина, как мы знаем, верят многие. Это пошло ещё со времён московского «Спартака». Стоило Валерию Георгиевичу прийти в национальную команду, как тренд хейта сборной сразу же сменился на лозунги: «Надо верить в Валеру и его парней». Игра под его началом, прямо скажем, не слишком-то впечатляла, но сборная действительно была близка к выходу на ЧМ.
Естественно, что после окончания матча против Хорватии одним из ключевых вопросов было будущее Валерия Карпина в национальной сборной. Согласно его действующего контракта, соглашение автоматически продлевается, если сборная попадает в стыки. Карпин в своём первом интервью сказал, что раз продлевается, значит будет работать. Однако после этого был и другой ответ, который может поставить крест на выходе сборной в финальную часть мундиаля.

Карпин в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» заявил следующее: «опустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю. Сейчас контракт автоматически продлён до марта. Мне надо отдохнуть, проанализировать всё, через неделю скажу, что я надумал. Меня разочаровала игра, а не результат».

Такое заявление пока ещё главного тренера сборной России – это сильнейший удар по моральному состоянию игроков. Представьте себе, команда чувствовала себя единым организмом, который хоть и хворал, но стоял друг за друга. А что теперь? Главнокомандующий берет и на всю страну заявляет: «А если я не хочу».

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Как должны в такой ситуации чувствовать себя игроки? Сегодня тренер гонит их вперёд, а завтра говорит, что ему всё равно и вообще он тут работать не особенно и хочет.

Мы много говорили о том, что, в целом, уровень российских футболистов оставляет желать лучшего. Это действительно так, но вопрос в другом. Если Карпин изначально взялся за эту работу, прекрасно понимания задачи и, самое главное, реалии российского футбола, то зачем сейчас включать заднюю передачу? Уж если взялся за дело, доведи его до конца. Хорошо или плохо – вопрос другой. Самое главное – держать своё слово.

Но важно сказать, что в такой ситуации вина Карпина ничуть не меньше, чем вина РФС. Впервые за долгое время эту сборную захотелось любить и поддерживать, и вместо того, чтобы оказать полнейший кредит доверия Карпину, РФС ограничивается сухими фразами, мол, посмотрим, что будет в стыках.

Карпин регулярно говорит о психологии, о недостатке уверенности в футболистах. Так откуда она возьмется, если этой уверенности нет как у футбольных чиновников, так и у самого Карпина. Очевидно, что если вопрос с контрактом так и останется в плоскости: «Посмотрим, как сыграем в стыках», ни о каких надеждах на выход на ЧМ-2022 нет и быть не может.

Что делать с контрактом Карпина?
Продлить сейчас на длительный срок Ждать стыковых матчей Хочет уходить - пусть уходит
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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России РФС
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