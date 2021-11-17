Семь сборных не проиграли ни одного матча в отборе ЧМ-2022, Украина среди них

На этой неделе подошел к завершению групповой раунд отбора чемпионата мира-2022 среди европейских сборных. Были определены все команды, пробившиеся напрямую, а также участники стыковых матчей.

Стоит отметить, что семь национальных команд завершили групповой турнир без единого поражения. В их число попала сборная Украины, финишировавшая на второй строчке в группе D.

Кроме «жёлто-синих», без поражений групповую стадию прошли еще шесть команд: Сербия, Швейцария, Италия, Франция, Бельгия, Англия.

Из этих сборных только Италия и Украина не вышли напрямую на мундиаль-2022. Команды продолжат борьбу в стыках.