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Чемпионат мира по футболу 2022

Семь сборных не проиграли ни одного матча в отборе ЧМ-2022, Украина среди них

17 Ноября 2021 • 12:58 Комментировать

На этой неделе подошел к завершению групповой раунд отбора чемпионата мира-2022 среди европейских сборных. Были определены все команды, пробившиеся напрямую, а также участники стыковых матчей.

Стоит отметить, что семь национальных команд завершили групповой турнир без единого поражения. В их число попала сборная Украины, финишировавшая на второй строчке в группе D.

Кроме «жёлто-синих», без поражений групповую стадию прошли еще шесть команд: Сербия, Швейцария, Италия, Франция, Бельгия, Англия.

Из этих сборных только Италия и Украина не вышли напрямую на мундиаль-2022. Команды продолжат борьбу в стыках.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Чм-2022
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