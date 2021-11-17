Сборная России - в топ-6 самых грубых команд европейского отбора ЧМ-2022

В Европе завершился групповой отборочный раунд чемпионата мира-2022, по итогам которого определились десять сборных, получивших прямые билеты на турнир. Команды, финишировавшие на вторых местах, выступят в стыковых матчах.

По итогам групповой стадии были подведены некоторые статистические показатели участников. Так, сборная России попала в топ-6 самых грубых команд квалификационного этапа. На счету подопечных Валерия Карпина 135 нарушений правил.

Лидер по этому показателю – сборная Андорры. Футболисты этой команды совершили 194 фола.

Напомним, что Россия пробилась в стыковые матчи и узнает своего соперника 26 ноября.