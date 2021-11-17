Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 237 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Губерниев: «Для меня была бы большим праздником встреча сборных России и Украины»

17 Ноября 2021 • 11:40 Комментировать (2)

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к тому, что ФИФА собирается не допустить встречи сборных России и Украины в стыковых матчах отбора ЧМ-2022. Футбольные власти хотят избежать этого матча из-за напряженных политических отношений между странами.

«Для меня была бы большим праздником встреча сборных Украины и России. Но сейчас это невозможно», - приводит слова Дмитрия «Спорт-экспресс».

Россия и Украина финишировали на вторых местах в своих отборочных группах и теперь примут участие в стыковых играх. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации состоится 26 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
17 Ноября 2021 в 12:27
И хорошо, что разводят. Зачем вся эта вонь и истерия и наших пропагандистов и их . Желаю Украине удачи в стыках!
Crocodile
17 Ноября 2021 в 11:59
ай ты ж котичек
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
12:58 · Чемпионат мира 2022
Семь сборных не проиграли ни одного матча в отборе ЧМ-2022, Украина среди них
12:40 · Чемпионат мира 2022
Мбаппе сыграл 300 матчей: на его счету 190 голов и 93 ассиста
12:18 · Чемпионат мира 2022
Сборная России - в топ-6 самых грубых команд европейского отбора ЧМ-2022 1
11:40 · Чемпионат мира 2022
Губерниев: «Для меня была бы большим праздником встреча сборных России и Украины» 2
11:34 · Чемпионат мира 2022
Губерниев оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 1
11:26 · Испания. Ла Лига
Игроки сборной Аргентины поддержали Агуэро, карьера которого под угрозой фото
10:37 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Если бы Промес, условно, играл в «Зените», то вызывался бы в сборную Голландии регулярно» 5 эксклюзив
09:13 · Чемпионат мира 2022
Зинченко: «Спасибо сборной Франции, что не подвели»
09:06 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Украины поблагодарил Францию за порядочность
08:56 · Чемпионат мира 2022
Кафельников: «Категорически против, чтобы Россию и Украину разводили на жеребьёвке»
08:49 · Чемпионат мира 2022
Кейн и Депай - лучшие бомбардиры европейского отбора ЧМ-2022
08:41 · Чемпионат мира 2022
Известны 10 европейских сборных, вышедших напрямую на чемпионат мира-2022
08:33 · Чемпионат мира 2022
Месси высказался о результате матча с Бразилией 1
08:28 · Чемпионат мира 2022
Сборная Аргентины досрочно квалифицировалась на ЧМ-2022
08:22 · Чемпионат мира 2022
Президент Украины прокомментировал выход сборной в стыковые матчи ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем