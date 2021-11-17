Губерниев: «Для меня была бы большим праздником встреча сборных России и Украины»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к тому, что ФИФА собирается не допустить встречи сборных России и Украины в стыковых матчах отбора ЧМ-2022. Футбольные власти хотят избежать этого матча из-за напряженных политических отношений между странами.

«Для меня была бы большим праздником встреча сборных Украины и России. Но сейчас это невозможно», - приводит слова Дмитрия «Спорт-экспресс».

Россия и Украина финишировали на вторых местах в своих отборочных группах и теперь примут участие в стыковых играх. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации состоится 26 ноября.