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Чемпионат мира по футболу 2022

Губерниев оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

17 Ноября 2021 • 11:34 Комментировать (1)

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о перспективах национальной сборной России в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2022. Подопечные Валерия Карпина были близки к прямой путевке на мундиаль, однако уступили первое место Хорватии, проиграв в очном матче со счетом 0:1. Судьбу встречи решил автогол защитника Фёдора Кудряшова.

В интервью «Спорт-экспрессу» комментатор оценил шансы россиянин на успешный итог. По его мнению, вероятность выхода России на мундиаль составляет лишь 20 процентов.

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Поединки состоятся в конце марта 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Михаил Головань
17 Ноября 2021 в 11:48
Шанс выйти через стыки - 3-4 %. Проблема создания созидательного футбола и проблема страха перед соперником, который быстро переходит из обороны в атаку - причины того, что вероятность проигрыша командам, оставшимся в стыках равна соответственно 97-96%. Карпин будет прав - если уйдет сейчас. Это не трусость. а нежелание тратить своё время на бесполезных игроков. А если все - таки и выйдем - то встанет новый вопрос: зачем с такой игрой мы там будем занимать чьё-то место?
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