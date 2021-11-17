Губерниев оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о перспективах национальной сборной России в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2022. Подопечные Валерия Карпина были близки к прямой путевке на мундиаль, однако уступили первое место Хорватии, проиграв в очном матче со счетом 0:1. Судьбу встречи решил автогол защитника Фёдора Кудряшова.

В интервью «Спорт-экспрессу» комментатор оценил шансы россиянин на успешный итог. По его мнению, вероятность выхода России на мундиаль составляет лишь 20 процентов.

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Поединки состоятся в конце марта 2022 года.