Кафельников: «Категорически против, чтобы Россию и Украину разводили на жеребьёвке»

Экс-теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение касательно того, что ФИФА собирается не допустить встречи сборных России и Украины в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2022.

В своем твиттер-аккаунте болельщик заявил, что он категорически против такого решения. По мнению Кафельникова, если команды пересекутся, то могут провести поединок на нейтральном поле.

Напомним, что сборные России и Украины заняли вторые места на групповой стадии и теперь примут участие в стыковых матчах. Полуфинальные пары раунда плей-офф будут определены на жеребьевке 26 ноября.