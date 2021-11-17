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Чемпионат мира по футболу 2022

Кафельников: «Категорически против, чтобы Россию и Украину разводили на жеребьёвке»

17 Ноября 2021 • 08:56 Комментировать

Экс-теннисист, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение касательно того, что ФИФА собирается не допустить встречи сборных России и Украины в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2022.

В своем твиттер-аккаунте болельщик заявил, что он категорически против такого решения. По мнению Кафельникова, если команды пересекутся, то могут провести поединок на нейтральном поле.

Напомним, что сборные России и Украины заняли вторые места на групповой стадии и теперь примут участие в стыковых матчах. Полуфинальные пары раунда плей-офф будут определены на жеребьевке 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Кафельников
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