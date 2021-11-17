Кейн и Депай - лучшие бомбардиры европейского отбора ЧМ-2022

Стали известны лучшие бомбардиры групповой стадии отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе. Ими стали нападающий сборной Голландии Мемфис Депай и форвард национальной команды Англии Гарри Кейн. На счету обоих футболистов по 12 результативных ударов.

Стоит отметить, что голландцы и англичане напрямую вышли на мундиаль, заняв первые места в своих группах.

Команды, финишировавшие вторыми, примут участие в стыковых поединках. Среди них оказались сборные России и Украины. Для выхода на чемпионат мира претендентам нужно одержать победу в полуфинале, а затем и в финале плей-офф. Всего будут разыграны три путевки на мундиаль.