Известны 10 европейских сборных, вышедших напрямую на чемпионат мира-2022

В европейском отборе определились десять сборных, которые напрямую вышли на чемпионат мира в Катаре. Путевки на мундиаль-2022 получили национальные команды, финишировавшие на первых местах в своих группах.

Ими стали: Сербия, Испания, Дания, Швейцария, Бельгия, Германия, Франция, Хорватия, Англия, Голландия.

Сборные, занявшие вторые места в группах, примут участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В этом турнире будут разыграны три путевки на мундиаль.

В число этих команд попали Россия и Украина. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября.