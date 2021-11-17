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Чемпионат мира по футболу 2022

Стали известны все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

17 Ноября 2021 • 00:49 Комментировать (1)

16 ноября прошли заключительные поединки группового раунда квалификации ЧМ-2022. Стали известны все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах за право попадания на мундиаль.

Полный список потенциальных соперников сборной России, которая при жеребьёвке стыковых матчей будет сеяной, выглядит так: Шотландия, Чехия, Швеция, Австрия, Северная Македония, Польша, Португалия, Уэльс, Италия, Турция.

Напомним, Россия не может встретиться со сборной Украины, поскольку команды разводят при жеребьевках.

Ранее подопечные Валерия Карпина уступили Хорватии (0:1) и упустили шанс попасть на мундиаль напрямую.

Жеребьевка пройдет 26 ноября. Полуфиналы стыковых поединков пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чм-2022
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Комментарии (1)
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Pol-black
17 Ноября 2021 в 01:04
попадутся португалы, итальянцы или шведы - весело будет! всем, кроме наших игроков.
На Евро-Футболе:
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окончен Босния и Герцеговина 0:2 Украина
окончен Чехия 2:0 Эстония
окончен Уэльс 1:1 Бельгия
окончен Черногория 1:2 Турция
окончен Голландия 2:0 Норвегия
окончен Финляндия 0:2 Франция
окончен Гибралтар 1:3 Латвия
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