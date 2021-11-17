Стали известны все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

16 ноября прошли заключительные поединки группового раунда квалификации ЧМ-2022. Стали известны все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах за право попадания на мундиаль.

Полный список потенциальных соперников сборной России, которая при жеребьёвке стыковых матчей будет сеяной, выглядит так: Шотландия, Чехия, Швеция, Австрия, Северная Македония, Польша, Португалия, Уэльс, Италия, Турция.

Напомним, Россия не может встретиться со сборной Украины, поскольку команды разводят при жеребьевках.

Ранее подопечные Валерия Карпина уступили Хорватии (0:1) и упустили шанс попасть на мундиаль напрямую.

Жеребьевка пройдет 26 ноября. Полуфиналы стыковых поединков пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.