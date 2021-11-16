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Лещенко: Вызовите в сборную России Тюкавина и верните Дзюбу

16 Ноября 2021 • 22:30 Комментировать (1)

Болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался по поводу победы молодежной сборной России над Испанией (1:0) в матче квалификации Евро-2023. Единственный гол забил Константин Тюкавин.

Лещенко считает, что Валерию Карпину стоит обратить внимание на Тюкавина, а также вернуть в национальную команду экс-капитана Артёма Дзюбу.

«Нет в сборной ни одного форварда. Заболотного к таковым отнести не могут. Пусть вызовут Тюкавина и вернут Дзюбу — тогда всё будет нормально!» — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15).

Ранее национальная сборная России не смогла завоевать прямую путевку на ЧМ-2022. Россияне проведут стыковые матчи. Их соперник определится позднее.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Лев Лещенко
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Комментарии (1)
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Don sangre
16 Ноября 2021 в 23:17
От ещё один эксперт нарисовался))))) который всё знает всё понимает)))
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