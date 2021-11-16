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Валентич: «Очень большую роль сыграло то, что 99% игроков сборной Сербии выступают за рубежом» эксклюзив

16 Ноября 2021 • 18:06 Комментировать (1)

Сербский футболист Никола Валентич, игравший за «Аланию», «Анжи» и «Сибирь», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал выход сборной в Катар.

- Прежде всего, все зависит от тренера. Один из лучших футболистов в истории страны Драган Стойкович - большое имя для всего мирового футбола. Он быстро поставил сборную на ноги и принес менталитет победителей. Команда играла в агрессивный футбол, давила соперника на протяжении всего матча. С такой игрой и только с такой команду может ждать светлое будущее.  И, конечно, очень большую роль сыграло то, что 99 процентов игроков сборной Сербии выступают за рубежом. Они играют в лучших лигах мира и постоянно сталкиваются с давлением.  Каждую неделю они играют против мировых звезд в лигах, где интенсивность и качество намного выше, чем уровень лиги в Сербии.  Без опыта таких матчей успеха добиться нереально на таком уровне.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Никола Валентич
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Комментарии (1)
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Don sangre
16 Ноября 2021 в 18:37
Вот о чем и речь....
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