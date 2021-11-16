​Блажевич о матче Хорватия – Россия: «Казалось, будто «МЮ» играет против «Братства» из Травника»

86-летний Мирослав Блажевич, который ранее работал со сборной Хорватии, высказался по поводу матча команды против России.

- Думаю, на родине про него напишут, что это новый Лев Яшин, - так Блажевич высказался по поводу действий российского вратаря Матвея Сафонова в интервью для Jutarnji list.

Что касается игры сборной России в целом, то тут Мирослав Блажевич позитива не увидел.

- Разница в классе была страшной, как будто играл «Манчестер Юнайдет» и «Братство» из Травника. Златко Далич блестяще постарался, я горжусь им. Для учителя нет большей радости, чем когда ученик его превосходит, - сказал Блажевич.

Стоит сказать, что Мирослав Блажевич в настоящее время борется с онкологическим заболеванием.

- Результаты плохие. Врачи уничтожили метастазы в трёх местах, но рак достиг кости, распространившись на рёбра и таз. Я смирился, просто хочу уйти без болей. У меня всегда был очень низкий болевой порог, - сказал Блажевич.

В 1998 году под руководством Мирослава Блажевича сборная Хорватии заняла 3 место на чемпионате мира.