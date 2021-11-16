​Уткин отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из сборной России

Валерий Карпин удивил всех, когда в понедельник сказал, что может уйти из сборной России уже в ближайшее время. Карпин сказал, что ему нужно время, чтобы обдумать это.

Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале написал, что слова Валерия Карпин не обязательно стоит рассматривать как рефлексию.

«Он ведь объяснил: у него был план действий. Последний матч показал, что это не работает. Ну, и надо подумать, конечно. Если непонятно, почему так - может, и стоит уступить место», - написал Уткин, назвав такую позицию Карпина логичной.

Напомним, что трудовой договор Валерия Карпина с РФС автоматически продлился до конца марта, поскольку сборная России получила билет в стыковые игры.