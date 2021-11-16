​Эксперты оценили вероятность попадания России на чемпионат мира в Катаре

Сборная России ещё сохраняет шансы оказаться на чемпионате мира в 2022 году. Прямой билет завоевать не удалось, но команда попала в стыковые игры, которые пройдут в конце марта.

Если брать полуфинал и финал плей-офф, то сборной России могут попасться самые разные соперники – от Северной Македонии от Италии. И всё же эксперты из мира ставок на футбол уже сейчас оценили шансы российской национальной команды оказаться на чемпионате мира. Эти шансы специалисты измерили в 26%.

Стоит сказать, что жеребьёвка стыковых игр пройдёт 26 ноября. Известно, что сборная России полуфинал плей-офф проведёт на своём поле.