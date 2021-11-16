Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 278 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Эксперты оценили вероятность попадания России на чемпионат мира в Катаре

16 Ноября 2021 • 16:17 Комментировать (3)

Сборная России ещё сохраняет шансы оказаться на чемпионате мира в 2022 году. Прямой билет завоевать не удалось, но команда попала в стыковые игры, которые пройдут в конце марта.

Если брать полуфинал и финал плей-офф, то сборной России могут попасться самые разные соперники – от Северной Македонии от Италии. И всё же эксперты из мира ставок на футбол уже сейчас оценили шансы российской национальной команды оказаться на чемпионате мира. Эти шансы специалисты измерили в 26%.

Стоит сказать, что жеребьёвка стыковых игр пройдёт 26 ноября. Известно, что сборная России полуфинал плей-офф проведёт на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
плоткин леонид
16 Ноября 2021 в 17:37
Шансов нет!
Misha_diablo_football
16 Ноября 2021 в 17:09
26% маловато будет, Россия по ходу останется у разбитого корыта...
Don sangre
16 Ноября 2021 в 16:22
Правильно мыслят господа букмекеры
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.11  22:45 Чехия ... Эстония 1.05 15 60
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Черногория ... Турция 4.7 3.7 1.81
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
16.11  22:45 Финляндия ... Франция 10 5 1.35
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия 7.8 5 1.41
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина 3.2 3.4 2.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Ноября
16:52 · Чемпионат мира 2022
​Уткин отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
16:17 · Чемпионат мира 2022
​Эксперты оценили вероятность попадания России на чемпионат мира в Катаре 3
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Из-за стыковых игр сборной России один тур РПЛ могут перенести
14:11 · Чемпионат мира 2022
​Жириновский: «Хорватия воевала на стороне Гитлера, нужно было объяснить это игрокам сборной России» 12
13:56 · Чемпионат мира 2022
Сёмин высказался о возможной отставке Карпина
13:43 · Чемпионат мира 2022
​Ургант: «Пора возрождать «усы надежды», в Хорватии России помешали судьи и дождь» 4
13:14 · Чемпионат мира 2022
Самедов: «Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоций»
12:45 · Чемпионат мира 2022
В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
12:45 · Чемпионат мира 2022
​Министр спорта России прокомментировал слова Карпина о возможном уходе
12:29 · Чемпионат мира 2022
«Бросать команду - не по-мужски»: в Госдуме отреагировали на слова Карпина 2
11:41 · Россия. Премьер-лига
Орлов - о Заболотном: «Ему мало дано футбольным богом, уровень сборных - это не для него» 2
11:40 · Чемпионат мира 2022
​Белотти: «Владение мячом бессмысленно, если ты не забиваешь»
11:29 · Чемпионат мира 2022
​Сантуша не уволят из сборной Португалии 1
11:22 · Чемпионат мира 2022
​Татьяна Тарасова отреагировала на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
11:20 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Карпина надо сохранить любой ценой, иначе опять начнётся бардак» 1
Все новости
Рекомендуем