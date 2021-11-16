​Пока Россия боится Модрича, Сербия повергает в истерику Роналду: в чём секрет сербов

Пока сборная России больше мучается, чем играет в футбол, другие сопоставимые по классу команды (по крайней мере, на бумаге) приятно удивляют. Вот сборная Сербии, например, получила прямой билет на чемпионат мира за счёт гостевой победы над Португалией, повергнув в истерику Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к сербской национальной команде.

У команд бывают разные периоды – успешные и не очень – но в целом сборная Сербии в мировой системе координат находится в одной категории с Россией, то есть в категории таких, знаете, крепких середняков. Если посмотреть на результаты Сербии после отделения от Черногории, то каких-либо выдающихся достижений у команды нет. Сербы дважды участвовали на чемпионатах мира, но не выходили из группы, а на чемпионаты Европы команда и вовсе ни разу не отбиралась. В последнем отборе на континентальный форум «белые орлы» пропустили вперёд себя Украину и Португалию, а в финале стыковых игр проиграли Шотландии по пенальти.

Возникает вопрос: если Россия и Сербия находятся в одном ранге, то почему россияне выходят на гостевой матч против Хорватии отбиваться и проигрывают, а сербы выходят на гостевой матч против Португалии атаковать и побеждают? В чём секрет Сербии?

Главный секрет Сербии – футбольная школа. Внутренний сербский чемпионат намного слабее российского, но при этом местные школы воспитывают талантливых игроков, которые уже в достаточно раннем возрасте переезжают в статусные европейские чемпионаты. Оказываясь в топ-лигах, футболисты стремительно прогрессируют за счёт конкуренции, а вместе с тем, становится сильнее и сборная. Для российских же футболистов создаются тепличные условия. Лимит провоцирует искусственный спрос на российских игроков, а спрос провоцирует предложение, то есть высокие зарплаты. Тут всё понятно – расти в таких условиях сложно.

Если посмотреть на состав сборной Сербии, который собирался в ноябре, то можно заметить, что ни один из футболистов не представляет местный чемпионат. Ни один! Из 28 игроков девять представляют чемпионат Италии, шесть - чемпионат Испании, три – чемпионат Франции и так далее. Вот и секрет. Чтобы прогрессировать, нужно играть в конкурентной среде – пускай даже не в самых статусных по меркам топовых чемпионатах клубах. Это то, о чём раньше говорил Валерий Карпин.

Молодые игроки из Сербии едут в топовые лиги и прогрессируют, а молодые игроки из России остаются на родине и не растут. Кто-то предпочитает тепличные условия, а кого-то просто не отпускают, считая, что слишком рано. Фёдора Чалова ранее не отпустили в Англию, и теперь он даже по меркам Премьер-лиги России является посредственным форвардом. В «Динамо» же недавно заявили, что Арсену Захаряну рано ехать в Европу, мол, нужно ещё пару лет поиграть в России. Зачем? Что может дать Захаряну российский чемпионат пешеходов и борцов? Вопросы риторические.

Валерий Карпин говорит о страхах игроков сборной России, но в основе проблем российского футбола лежит подготовка игроков и условия их развития. Когда тебе не надо бороться за место в команде за счёт лимита, и в такой среде ты проводишь лишь несколько больших игр за сезон, то оказываясь перед Лукой Модричем и Марсело Брозовичем, ты просто не знаешь, что делать. Так и появляется страх.

Российский футбол нуждается в масштабных изменениях. В противном случае фанаты в России ещё долго будут с завистью смотреть на успехи Сербии и других команд такого ранга.