Самедов: «Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоций»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов отреагировал на эмоциональное интервью рулевого сборной России Валерия Карпина. В беседе с журналистами специалист допустил, что может уйти из команды.

«Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоций. Он так привык. Мне бы хотелось, чтобы Карпин остался в сборной», - передает слова Александра Sport24.

Срок трудового договора между сторонами истекает в конце следующего месяца.

Весной сборной России предстоят стыковые матчи за право поехать на мундиаль 2022 года. Соперник команды определится на жеребьевке, которая состоится 26 ноября.