В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе из сборной России

В СМИ активно обсуждается вчерашнее интервью главного тренера сборной России Валерия Карпина. В ходе беседе с журналистами 52-летний специалист не исключил своего ухода из национальной команды.

Своим мнением по этому поводу поделился спортивный директор РФС Андрей Лексаков в интервью «Спорт-экспрессу».

«Мое мнение - поддерживайте его. Все, что я могу сказать. Карпин может уйти до стыков? Без комментариев», - заявил функционер.

Действующее трудовое соглашение Карпина со сборной страны рассчитано до конца 2021 года.

Под его руководством команда вышла в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.