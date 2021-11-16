​Министр спорта России прокомментировал слова Карпина о возможном уходе

Валерий Карпин в программе «Коммент.Шоу», которая выходила в понедельник в YouTube, допустил вариант, при котором он покинет тренерский мостик сборной России в ещё до стыковых игр за право выступить на чемпионате мира. В ходе беседы Карпин несколько раз подчеркнул, что в настоящий момент он раздумывает о своём будущем.

По поводу слов Валерия Карпина высказался Олег Матыцин, являющийся министром спорта России.

«Каждый человек может свободно говорить о своих планах. Я уважаю любое мнение человека. На мой взгляд, Карпин и его штаб проделали успешную работу», - рассказал Матыцин представителям СМИ.

Олег Матыцин также сказал, что Министерство спорта всегда поддерживает и понимает позицию тренера и РФС.