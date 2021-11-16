«Бросать команду - не по-мужски»: в Госдуме отреагировали на слова Карпина

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на слова наставника сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.

«У нас вариантов нет, Карпин - лучший. Бросать команду - не по-мужски. Думаю, он доведет дело до конца», - приводит слова политика Sport24.

Напомним, что срок действия трудового соглашения Валерия Георгиевича со сборной страны рассчитан до конца текущего года.

Под его руководством команда пробилась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2022. Соперник сборной России станет известен на жеребьевке, которая пройдет 26 ноября.