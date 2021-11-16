​Сантуша не уволят из сборной Португалии

Сборная Португалии не смогла пробиться на чемпионат мира напрямую. В воскресенье Криштиану Роналду и компания проиграли дома Сербии (1:2) и финишировали на второй позиции в своей группе.

Несмотря на неудачный результат, Фернанду Сантуш продолжит работу со сборной Португалии. Об этом написали сразу несколько португальских газет - ABola, O Jogo и Record. Судя по всему, именно Сантуш будет готовить сборную Португалии к стыковым играм в конце марта.

Фернанду Сантуш возглавил сборную Португалии в сентябре 2014 года. Под руководством этого тренера португальская сборная выиграла чемпионат Европы и Лигу наций.