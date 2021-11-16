​Татьяна Тарасова отреагировала на слова Карпина о возможном уходе из сборной России

Несколько дней назад Татьяна Тарасова, являющаяся заслуженным тренером по фигурному катанию, разнесла российский футбол. Она сказала, что футбола в России нет, и выходить на чемпионат мира не имеет смысла.

Валерий Карпин на канале «Коммент.Шоу» в YouTube накануне дал комментарий по поводу слов Тарасовой. Тренер назвал слова Тарасовой лишь мнением ещё одного человека и сказал, что футбол в России есть, но затем добавил: «Другое дело в том, какой этот футбол».

Также Валерий Карпин говорил о том, что он допускает свой уход из сборной России ещё до стыковых матчей. Татьяна Тарасова высказалась по поводу возможной отставки тренера.

«А что такого? Он человек, это эмоции, обычные нормальные слова», - слова Тарасовой приводит sport24.