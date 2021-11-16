Кавазашвили: «Карпина надо сохранить любой ценой, иначе опять начнётся бардак»

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о возможном уходе Валерия Карпина с поста рулевого национальной команды России.

«Если Карпин уйдет, все придется начинать с нуля. Опять начнется бардак! Его надо сохранить любой ценой», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Валерий Георгиевич занял пост наставника сборной России после провала команды на чемпионате Европы-2020. 52-летний специалист заключил контракт до конца декабря текущего года.

Под руководством Карпина национальная команда пробилась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2022. Соперник россиян определится на жеребьевке 26 ноября.