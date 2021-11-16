​Травмированный ван Галь вёл тренировку сборной Голландии, катаясь на багги

Луи ван Галь повредил бедро из-за неудачного падения и оказался в инвалидной коляске. Случилось это перед решающим матчем сборной Голландии против Норвегии.

В понедельник Луи ван Галь проводил тренировку, катаясь на багги. Голландского тренера возил его ассистент Хенк Фрейзер.

- Мне больно. Вот почему я находился в багги во время тренировки. Физически эта проблема, но мой мозг работает. Всё это не выглядит красиво, но чтобы тренировать – достаточно просто говорить.

Смогу ли я руководить командой на матче? Ребята ищут решение. Я знаю, что на стадион есть лифт, - слова ван Галя приводятся на сайте ESPN.