Журналист: «Любого соперника Италии не пустят в Катар»

Футбольный инсайдер Вячеслав Короткин высказался насчет шансов сборной России пробиться на чемпионат мира-2022. По мнению журналиста, шансы подопечных Валерия Карпина будут ничтожно малы, если в гипотетическом финале им будет противостоять Италия.

В своем телеграм-канале Короткин выразил мнение, что футбольное руководство в лице ФИФА не допустит второго подряд пролета «скуадры адзурры» мимо мундиаля. Он отметил, что это касается не только России.

«Любого соперника Италии не пустят в Катар», - написал журналист.

Напомним, что жеребьевка раунда плей-офф квалификации состоится 26 ноября.