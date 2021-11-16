​Сорокин о прошлом чемпионате мира: «Россия никого не подкупала»

В Англии продолжают обвинять Россию в подкупах футбольных чиновников ФИФА ради проведения чемпионата мира 2018 года, хотя этот турнир давно ушёл в историю. Журналист Ник Харрис не упустил возможности снова бросить камень в российский огород, написав на своей страничке в «Твиттере», что коррупционная составляющая была при выборе хозяев как чемпионата мира-2022, так и чемпионата мира-2018.

На обвинения отреагировал Алексей Сорокин, который возглавлял оргкомитет чемпионата мира в России.

Сорокин сказал «РИА Новости», что давать комментарии по поводу таких новостей у него уже нет сил.

«Видимо, им совсем не о чем писать! Мы никого не подкупали», - высказался Сорокин.