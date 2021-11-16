​Тренер Португалии Сантуш написал Аленичеву, что не хочет играть с Россией

Сборные России и Португалии заняли вторые места в своих отборочных группах и теперь будут готовиться к плей-офф, который пройдёт в конце марта. В полуфинале стыковых игр россияне и португальцы точно не пересекутся, поскольку они попадут в число сеяных, но в финале такая встреча возможна, если сборные окажутся в одном мини-турнире и в случае побед выйдут друг на друга.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не хочет играть против России в стыковых играх. Об этом он написал Дмитрию Аленичеву, с которым в своё время работал в «Порту».

«Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре», - слова Сантуша передал Аленичев в своей колонке для «Спорт-Экспресса».