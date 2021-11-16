​Фото с кальяном усилили критику в адрес Пьянича

На выходных сборная Боснии и Герцеговины проиграла дома Финляндии (1:3), вследствие чего лишилась шансов на попадание даже в стыковые игры за право играть на чемпионате мира. Миралем Пьянич провалил эту игру и даже сталкивался со свистом с трибун. Давление на хавбека усилилось, когда в сети появился ряд фотографий. Некоторые публикации в «Инстаграме» дают понять, что Пьянич за несколько дней до игры вёл активную ночную жизнь в заведениях развлекательного характера.

Также было опубликовано фото Миралема Пьянича за курением кальяна. Когда именно было сделано это фото, непонятно, но босниец запечатлён в экипировке сборной Боснии и Герцеговины. Обо всём этом рассказывает klix.ba.

Во вторник сборная Боснии и Герцеговины примет Украину.