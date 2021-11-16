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Чемпионат мира по футболу 2022

​Фото с кальяном усилили критику в адрес Пьянича

16 Ноября 2021 • 09:37 Комментировать (1)

На выходных сборная Боснии и Герцеговины проиграла дома Финляндии (1:3), вследствие чего лишилась шансов на попадание даже в стыковые игры за право играть на чемпионате мира. Миралем Пьянич провалил эту игру и даже сталкивался со свистом с трибун. Давление на хавбека усилилось, когда в сети появился ряд фотографий. Некоторые публикации в «Инстаграме» дают понять, что Пьянич за несколько дней до игры вёл активную ночную жизнь в заведениях развлекательного характера.

Также было опубликовано фото Миралема Пьянича за курением кальяна. Когда именно было сделано это фото, непонятно, но босниец запечатлён в экипировке сборной Боснии и Герцеговины. Обо всём этом рассказывает klix.ba.

Во вторник сборная Боснии и Герцеговины примет Украину.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боснии И Герцеговины Миралем Пьянич
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Комментарии (1)
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Vidrimers
16 Ноября 2021 в 09:51
Ну да прямо перед матчем, уже переоделся и решил немного покурить
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16.11  22:45 Черногория ... Турция 4.7 3.7 1.81
16.11  22:45 Финляндия ... Франция 10 5 1.35
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия 7.8 5 1.41
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина 3.2 3.4 2.3
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
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