Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 288 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Футболисты сборной Сербии пожертвовали миллион евро на благотворительность

16 Ноября 2021 • 09:14 Комментировать (1)
Португалия
1:2
Сербия
окончен

Национальная команда Сербии смогла напрямую пробиться на чемпионат мира в Катаре благодаря волевой победе над Португалией (2:1) в заключительном туре групповой стадии отборочного цикла.

За этот успех футболисты получили от президента страны один миллион евро премиальных. Игроки решили направить эти деньги на благотворительность. Денежная сумма будет переведена на счет фонда помощи больным детям.

По итогам группового раунда отбора чемпионата мира-2022 сербская сборная набрала 20 баллов и финишировала на первом месте, обогнав грозную Португалию на три балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Ноября 2021 в 09:34
Уважуха огромная этим парням .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.11  22:45 Чехия ... Эстония
16.11  22:45 Черногория ... Турция
16.11  22:45 Финляндия ... Франция
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Ноября
09:56 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала кадры из раздевалки после матча с Хорватией
09:48 · Чемпионат мира 2022
​Тренер Португалии Сантуш написал Аленичеву, что не хочет играть с Россией
09:37 · Чемпионат мира 2022
​Фото с кальяном усилили критику в адрес Пьянича 1
09:27 · Чемпионат мира 2022
Андронов оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022
09:14 · Чемпионат мира 2022
Футболисты сборной Сербии пожертвовали миллион евро на благотворительность 1
08:56 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт объяснил замену Кейна после покера в ворота Сан-Марино
08:54 · Чемпионат мира 2022
​Триумф на Евро мог помешать сборной Италии пройти на чемпионат мира – Бонуччи
08:49 · Чемпионат мира 2022
Англия забила 10 мячей в одном матче впервые за 57 лет
08:17 · Чемпионат мира 2022
​Манчини назвал проблему сборной Италии 1
08:11 · Чемпионат мира 2022
Губерниев: «Если Карпин захочет уйти, не надо уговаривать его остаться»
00:53 · Чемпионат мира 2022
Шотландия нанесла первое поражение Дании, Австрия и Израиль победили
00:50 · Чемпионат мира 2022
Италия во второй раз кряду сыграет в стыковых матчах отбора к чемпионату мира 2
00:48 · Чемпионат мира 2022
Польша уступила Венгрии, Албания набрала три очка в матче с Андоррой
00:45 · Чемпионат мира 2022
Сборная Швейцарии разгромила болгар и вышла на чемпионат мира
00:34 · Чемпионат мира 2022
Кейн оформил покер в ворота Сан-Марино в первом тайме и установил несколько рекордов 4
Все новости
Рекомендуем