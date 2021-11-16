Футболисты сборной Сербии пожертвовали миллион евро на благотворительность

Национальная команда Сербии смогла напрямую пробиться на чемпионат мира в Катаре благодаря волевой победе над Португалией (2:1) в заключительном туре групповой стадии отборочного цикла.

За этот успех футболисты получили от президента страны один миллион евро премиальных. Игроки решили направить эти деньги на благотворительность. Денежная сумма будет переведена на счет фонда помощи больным детям.

По итогам группового раунда отбора чемпионата мира-2022 сербская сборная набрала 20 баллов и финишировала на первом месте, обогнав грозную Португалию на три балла.