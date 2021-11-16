​Может ли Россия сыграть с Португалией или Италией: кто уже попал в стыковые игры

Всего 10 европейских сборных отправятся на чемпионат мира напрямую через отбор. Ещё три путёвки в Катар будут разыграны весной в плей-офф с участием 12 национальных команд.

Известны уже 10 сборных, которые точно выступят в плей-офф. Это команды Италии, Португалии, России, Шотландии, Чехии, Польши, Швеции, Уэльса, Австрии и Северной Македонии.

Ещё два места в стыковых играх займут:

- Голландия, Турция или Норвегия;

- Финляндия или Украина.

Сеяными в стыковых играх точно будут сборные Италии, Португалии, России и Шотландии. Эти команды полуфинал плей-офф проведут на своих полях. Таким образом, российская сборная с итальянцами и португальцами в полуфинале не пересечётся, а вот в финале такая встреча с одним из этих соперников возможна.

Всё зависит от жеребьёвки, которая пройдёт 26 ноября. Одна из двух грозных сборных – Италия или Португалия – в теории может оказаться в одном мини-турнире с Россией.

Напомним, что в стыковых играх 12 сборных будут разделены на 3 мини-турнира. В каждом из них 4 сборные разыграют один билет на мундиаль.