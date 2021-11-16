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Чемпионат мира по футболу 2022

​Может ли Россия сыграть с Португалией или Италией: кто уже попал в стыковые игры

16 Ноября 2021 • 08:34 Комментировать (2)

Всего 10 европейских сборных отправятся на чемпионат мира напрямую через отбор. Ещё три путёвки в Катар будут разыграны весной в плей-офф с участием 12 национальных команд.

Известны уже 10 сборных, которые точно выступят в плей-офф. Это команды Италии, Португалии, России, Шотландии, Чехии, Польши, Швеции, Уэльса, Австрии и Северной Македонии.

Ещё два места в стыковых играх займут:

- Голландия, Турция или Норвегия;

- Финляндия или Украина.

Сеяными в стыковых играх точно будут сборные Италии, Португалии, России и Шотландии. Эти  команды полуфинал плей-офф проведут на своих полях. Таким образом, российская сборная с итальянцами и португальцами в полуфинале не пересечётся, а вот в финале такая встреча с одним из этих соперников возможна.

Всё зависит от жеребьёвки, которая пройдёт 26 ноября. Одна из двух грозных сборных – Италия или Португалия – в теории может оказаться в одном мини-турнире с Россией.

Напомним, что в стыковых играх 12 сборных будут разделены на 3 мини-турнира. В каждом из них 4 сборные разыграют один билет на мундиаль.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Spirit
16 Ноября 2021 в 10:00
наши буратино не вытянут два стыковых матча!
сказка закончилась!
Пусть деревяшки фобии свои лечат на Мальдивах!
Милка
16 Ноября 2021 в 09:24
А команды из лиги наций идут как несеянные?
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16.11  22:45 Чехия ... Эстония
16.11  22:45 Черногория ... Турция
16.11  22:45 Финляндия ... Франция
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
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