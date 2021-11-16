​11 сборных уже вышли на чемпионат мира

После очередного игрового дня европейской квалификации стали известны обладатели ещё двух путёвок на чемпионат мира. Ими стали сборные Англии и Швейцарии.

Всего уже 11 сборных обеспечили себе участие на чемпионате мира. Это национальные команды Катара, Германии, Дании, Бразилии, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии и Швейцарии.

Всего на чемпионате мира выступят 32 сборные. Они будут разделены на восемь групп по четыре команды.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре и декабре 2022 года. Мундиаль был сдвинут на конец календарного года из-за климатического фактора – в июне-июле в этом регионе очень жарко.