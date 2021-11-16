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Чемпионат мира по футболу 2022

Балканское счастье или как довести Криштиану Роналду до слёз

16 Ноября 2021 • 06:43 Комментировать
Сборная Югославии всегда представляла собой грозную силу в футболе. В первом чемпионате Европы югославы лишь в дополнительное время в финале проиграли сборной СССР. В том же 1960-м они завоевали золото Олимпийских игр в футбольном турнире, где ещё трижды брали серебряные медали. В шестидесятые сборная Югославии вообще была мощью в мировом футболе, что подтвердило второе место на Евро-1968. Но славянская кровь привела к распаду страны, которая подарила нам немало прекрасных сборных: Сербия, Словения, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория и Македония. Забавно, что сам распад Югославии стал причиной «датского чуда». В 1992 Шмейхель-старший и Ко выиграли чемпионат Европы, попав туда за счёт отстранения от турнира югославов по политическим причинам. Время идёт, и сегодня праздник вновь на стороне балканских стран!
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Первыми отмечать успех выхода на чемпионат мира в Катаре начали хорваты. Заслуженная победа над сборной России вывела их на мундиаль с первого места в группе. Не будем лишний раз напоминать о неудаче нашей команды. Хорватия была намного лучше. Чего не скажешь о Сербии, которая заставила Криштиану Роналду рыдать после решающего для великого португальца матча этого года. Ситуация в группе А была очень похожа на положение сборной России и Хорватии в своей группе. За тем лишь исключением, что мы не Сербия или Португалия. Однако в первом круге обе сборные сыграли между собой вничью, повторив этот результат ещё раз синхронно в матче с Ирландией. К отчётному поединку команды подходили в абсолютно равном положении. Ничья устраивала Португалию, игравшую дома. Почти классическая история для начала футбольного триллера?

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С началом как раз не задалось у Сербии. Уже через 90 секунд после старта поединка Ренату Саншеш подобрал мяч возле чужой штрафной площади, воспользовавшись нерасторопностью защитника, и открыл счёт в матче. На ничью никто играть не собирался, трибуны бесновались, Португалия готовилась к празднику! Однако сербы и не думали сдаваться, даже притом что Саншеш оказался в чужой штрафной площади на газоне на десятой минуте, а рефери на секунду засомневался. Через минуту Влахович угодил в штангу – и градус игры взлетел до небес!

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Неумолкающие трибуны, переполненные поклонникам сборной Португалии, «поймали тишину» лишь на 33-й минуте. Тадич сравнял счёт ударом с линии штрафной площади, а Руй Патрисиу повторил антидействие Акинфеева на чемпионате мира 2014, выронив мяч из рук. И сербов понесло! Они играли в футбол, давая это делать и сопернику! Зажиматься, отбиваться, играть на отбой или не глядя выносить его за боковые? Нет, команды не собирались делить очки в этом матче. Второй раз тишина над стадионом повисла за двадцать секунд до финального свистка. Митрович утонул в объятиях всей команды. Реакция болельщиков Сербии была бесценна, Новак Джокович чуть не разбил свой телефон, Роналду рыдал на газоне… Сербия проявила настоящий характер, не сдаваясь и не думая о провальном старте матча. Её игроки отдали все силы, и футбольный бог был на их стороне. Португалия стала участником невероятного матча, а болельщики провожали экс-чемпионов Европы стоя. Когда уже нашим поклонникам футбола достанутся такие эмоции?! Может быть, сборная России сможет в марте заставить камеры поймать слёзы выдающегося футболиста современности? Всё возможно…

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Португалия Ренату Саншеш Сербия
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