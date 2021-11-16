Сборная Швейцарии разгромила болгар и вышла на чемпионат мира

В группе С квалификации чемпионата мира грянула сенсация. Сборная Швейцарии дома за второй тайм разгромила сборную Болгарии (4:0), соревнуясь с Италией в разнице мячей, но чемпионы Европы вовсе ни разу не забили Северной Ирландии и заняли второе место.

Голы на счет Ноа Окафора, Рубена Варгаса, Седрика Иттена и Ремо Фройлера.