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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Швейцарии разгромила болгар и вышла на чемпионат мира

16 Ноября 2021 • 00:45 Комментировать
Швейцария
4:0
Болгария
окончен

В группе С квалификации чемпионата мира грянула сенсация. Сборная Швейцарии дома за второй тайм разгромила сборную Болгарии (4:0), соревнуясь с Италией в разнице мячей, но чемпионы Европы вовсе ни разу не забили Северной Ирландии и заняли второе место.

Голы на счет Ноа Окафора, Рубена Варгаса, Седрика Иттена и Ремо Фройлера.

Протокол игры  
Швейцария 4:0 Болгария
(1:0) Окафор Ноа 48'    
(2:0) Варгас Рубен 57'    
(3:0) Иттен Седрик 72'    
(4:0) Фройлер Ремо 90'    
Зоммер Янн Видмер Сильван Фрай Фабиан Шёр Фабиан   90' (Соу Джибриль (   90') Мбабу Кевин   90' Закария Денис Фройлер Ремо   33' Окафор Ноа   68' (Штеффен Ренато (   68') Шакири Джердан Варгас Рубен   79' (Зачири Анди (   79') Гавранович Марио   68' (Иттен Седрик (   68')
Запасные: Гарсия Улиссес Джюмарт Эрай Омлин Йонас Кён Филипп Имери Кастриот Эбишер Мишель
Караджов Иван Турицов Иван   18'   46' (Минчев Георги (   46') Христов Андреа   67' Димитров Кристиан Цветанов Момчил Неделев Тодор Костадинов Георги Чочев Ивайло   65' (Илиев Илиан (   65') Кирилов Радослав   70' (Radoslav Tsonev (   70') Илиев Атанас   46' (Велковски Димитар (   46') Десподов Кирилл   80' (Янков Доминик (   80')
Запасные: Aleksandar Petkov Иванов Станислав III Вуцов Светослав Илиев Димитар Михайлов Николай Цонев Борислав
15 ноября. Стадион "Свисспорарена" (Люцерн).

 

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