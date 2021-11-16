Сборная Швейцарии разгромила болгар и вышла на чемпионат мира

В группе С квалификации чемпионата мира грянула сенсация. Сборная Швейцарии дома за второй тайм разгромила сборную Болгарии (4:0), соревнуясь с Италией в разнице мячей, но чемпионы Европы вовсе ни разу не забили Северной Ирландии и заняли второе место.
Голы на счет Ноа Окафора, Рубена Варгаса, Седрика Иттена и Ремо Фройлера.
Протокол игры
|(1:0) Окафор Ноа 48'
|(2:0) Варгас Рубен 57'
|(3:0) Иттен Седрик 72'
|(4:0) Фройлер Ремо 90'
Зоммер Янн • Видмер Сильван • Фрай Фабиан • Шёр Фабиан 90' ( Соу Джибриль ( 90') • Мбабу Кевин • 90'Закария Денис • Фройлер Ремо • 33'Окафор Ноа 68' ( Штеффен Ренато ( 68') • Шакири Джердан • Варгас Рубен 79' ( Зачири Анди ( 79') • Гавранович Марио 68' ( Иттен Седрик ( 68')
Запасные: Гарсия Улиссес • Джюмарт Эрай • Омлин Йонас • Кён Филипп • Имери Кастриот • Эбишер Мишель
Караджов Иван • Турицов Иван 18' 46' ( Минчев Георги ( 46') • Христов Андреа • 67'Димитров Кристиан • Цветанов Момчил • Неделев Тодор • Костадинов Георги • Чочев Ивайло 65' ( Илиев Илиан ( 65') • Кирилов Радослав 70' ( Radoslav Tsonev ( 70') • Илиев Атанас 46' ( Велковски Димитар ( 46') • Десподов Кирилл 80' ( Янков Доминик ( 80')
Запасные: Aleksandar Petkov • Иванов Станислав III • Вуцов Светослав • Илиев Димитар • Михайлов Николай • Цонев Борислав
15 ноября. Стадион "Свисспорарена" (Люцерн).