Карпин рассказал, что должен делать Дзюба для возвращения в сборную России...

Артём Дзюба осенью ни разу не сыграл за сборную России. На сентябрьский сбор форвард «Зенита» не вызывался из-за плохой формы, в октябре Дзюба отказался от вызова сам, а в ноябре игрок опять оказался вне списка.

Рулевой российской сборной Валерий Карпин ответил на вопрос, должен ли Артём Дзюба сказать, что он был неправ, когда отказался от вызова, чтобы снова оказаться в команде.

«Нет, он должен хорошо играть за свой клуб», - ответил на вопрос Карпин в интервью для sport24.

Даже без осенних игр Артём Дзюба стал одним из двух лучших бомбардиров сборной России в отборе на чемпионат мира. Как и Александр Ерохин, Дзюба забил три раза.

Весной сборная России сыграет в плей-офф за право сыграть на мундиале.