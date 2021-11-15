Карпин рассказал, что должен делать Дзюба для возвращения в сборную России...

Артём Дзюба осенью ни разу не сыграл за сборную России. На сентябрьский сбор форвард «Зенита» не вызывался из-за плохой формы, в октябре Дзюба отказался от вызова сам, а в ноябре игрок опять оказался вне списка.
Рулевой российской сборной Валерий Карпин ответил на вопрос, должен ли Артём Дзюба сказать, что он был неправ, когда отказался от вызова, чтобы снова оказаться в команде.
«Нет, он должен хорошо играть за свой клуб», - ответил на вопрос Карпин в интервью для sport24.
Даже без осенних игр Артём Дзюба стал одним из двух лучших бомбардиров сборной России в отборе на чемпионат мира. Как и Александр Ерохин, Дзюба забил три раза.
Весной сборная России сыграет в плей-офф за право сыграть на мундиале.
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