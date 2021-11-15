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​Карпин рассказал, что должен делать Дзюба для возвращения в сборную России

15 Ноября 2021 • 19:15 Комментировать (4)

Артём Дзюба осенью ни разу не сыграл за сборную России. На сентябрьский сбор форвард «Зенита» не вызывался из-за плохой формы, в октябре Дзюба отказался от вызова сам, а в ноябре игрок опять оказался вне списка.

Рулевой российской сборной Валерий Карпин ответил на вопрос, должен ли Артём Дзюба сказать, что он был неправ, когда отказался от вызова, чтобы снова оказаться в команде.

«Нет, он должен хорошо играть за свой клуб», - ответил на вопрос Карпин в интервью для sport24.

Даже без осенних игр Артём Дзюба стал одним из двух лучших бомбардиров сборной России в отборе на чемпионат мира. Как и Александр Ерохин, Дзюба забил три раза.

Весной сборная России сыграет в плей-офф за право сыграть на мундиале. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
15 Ноября 2021 в 19:45
По такой игре даже самый великий Зюба бы не помог. Похожей матч увидели с Данией...
ингерман
15 Ноября 2021 в 19:26
Карпин рассказал, что должен делать Дзюба для возвращения в сборную России...
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+ 18 )))
Crocodile
15 Ноября 2021 в 19:31
жарко нашептал
MatrimKouton
15 Ноября 2021 в 19:37
Ооп,давай давай?
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