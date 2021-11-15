​Сборная Сербии получит 1 млн евро за победу в Португалии

Футболисты сборной Сербии в воскресенье вечером смогли преподнести футбольному миру сенсацию. «Орлы» быстро пропустили в гостях у Португалии, но смогли добиться волевой победы 2:1. Набрав три очка в Лиссабоне, сербы получили билет в финальную часть чемпионата мира.

Помимо путёвки на мундиаль, игрокам сборной Сербии удалось заработать бонус. Президент страны Александр Вучич перед игрой выступил перед футболистами в самолёте и пообещал на команду 1 миллион евро в случае победы в Португалии. Видео со словами Вучича быстро разлетелось по сети.

Сборная Сербии выступит на чемпионате мира второй раз подряд. В 2018 году в России «орлы» не вышли из группы.