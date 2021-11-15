​Дзюба стал одним из двух лучших бомбардиров сборной России в отборе на ЧМ

Основная часть отборочного цикла на чемпионат мира для сборной России завершилась в воскресенье. В девяти играх команда Валерия Карпина набрала 22 очка и заняла второе место, пропустив вперёд Хорватию. Теперь российской команде предстоит выступить в плей-офф весной. Там 12 команд разыграют ещё три билета в Катар.

Лучшими бомбардирами сборной России в основной части отбора стали нападающий Артём Дзюба и полузащитник Александр Ерохин. Они забили за национальную команду по три раза.

Стоит сказать, что после назначения Валерия Карпина главным тренером Артём Дзюба за сборную России не выступал.